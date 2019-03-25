Резніченко на посаді глави ДніпрОДА за 4 роки реалізував 2 тис. проектів

Валентин Резніченко на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) за 4 роки реалізував 2 тис. проектів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт адміністрації області, підготовлений до чотириріччя роботи Резніченка.

За термінами перебування на цій посаді Резніченко випередив Павла Лазаренка. Колишній голова ОДА і прем'єр-міністр України Лазаренко очолив область ще до появи інституту губернаторів і пробув 1091 день на посаді представника президента в регіоні, губернатором - 97 днів (всього 1404).

Згідно зі звітом, за ці роки він зосередив свою роботу на проектному менеджменті, соціальному розвитку, відкритості влади та використанню переваг децентралізації влади, ініційованої президентом Порошенком.

За чотири роки Резніченко реалізував близько 2 000 соціальних, інфраструктурних, екологічних, освітніх та енергозберігаючих проектів. Це вдалося зробити за рахунок зростання доходів бюджету області внаслідок реформи децентралізації: якщо в 2014 році бюджет області виділяв на розвиток інфраструктури 622 млн грн, у 2018 році ці витрати досягли 8,5 млрд грн. Всього за чотири роки ОДА під керівництвом Резніченка та обласна рада вклали в інфраструктуру понад 30 млрд грн.

Близько 15 тисяч підприємців, зареєстрованих у Дніпропетровській області, за чотири роки заробили понад 120 млрд грн. в системі ProZorro. Резніченко став першим головою ОДА, який підписав розпорядження про переведення в цю систему абсолютно всіх закупівель, включаючи допорогові.

Три міста Дніпропетровської області – Покрив, Нікополь та Марганець – повністю відмовилися від централізованого опалення газом. В області активно розвивається альтернативна енергетика: побудовано понад 1000 сучасних котелень. Споживання газу знижено на 23%.

В області запущені 35 сонячних електростанцій, одна з них – у Нікопольському районі – найбільша в Україні: 750 тисяч панелей потужністю 240 МВт.

У містах і селах Дніпропетровської області відремонтовано понад 500 доріг, капітально відремонтована траса Дніпро – Запоріжжя, вона визнана однією з кращих в країні і повністю відповідає європейським стандартам. Розпочато будівництво нової чотирисмугової траси Дніпро – Решетилівка, яка з'єднає Дніпро і Київ – вперше за всі роки Незалежності.

В області збудували з нуля і відкрили в 2016-му вперше за 25 років новий дитячий садок. Всього за чотири роки їх відкрито вже більше 60. Всі садочки, які робить Дніпропетровська ОДА, енергоефективні, мають сучасне обладнання і яскравий дизайн.

Також були реконструйовані 20 шкіл і ще 30 – в процесі реконструкції прямо зараз. Ці школи також оснащені новим обладнанням та мають сучасний дизайн.

Спільно з Фондом Порошенка і його главою Мариною Порошенко Резніченко в кожній школі впроваджує інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами (інвалідами) – вже понад 800 таких дітей навчаються за цією системою у 225 школах. Всі школи безбар'єрні, в них встановлені пандуси та підйомники.

Були створені 120 ресурсних кімнат і медіатек, 30 інклюзивно-ресурсних центрів, перший в Україні Інклюзивний парк в Дніпрі, сотні бук-кроссингів і 8 шкіл робототехніки.

Всі реконструйовані школи отримують ультра-сучасні стадіони з повнорозмірними футбольними полями і професійним покриттям. Ще 30 стадіонів - у процесі будівництва. Також будуються спортивні комплекси і басейни.

За чотири роки були відремонтовані або побудовані з нуля 36 медичних установ, що одержали більше 400 одиниць нового медобладнання. Вводяться в експлуатацію 18 нових амбулаторій.