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Різке потепління у Києві: жителів попередили про ризик падіння бурульок

Автор: Роман Тверденко

У Києві в четвер, 21 січня, очікується падіння бурульок з дахів будинків і дерев. Все із-за різкого потепління в столиці України.

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Про це повідомляє Київська держміськадміністрація.

Наголошується, що за прогнозом синоптиків протягом дня температура буде триматися в районі 0 градусів після декількох днів морозів. Через підвищення температури повітря підвищується ризик падіння бурульок з дахів і великих дерев на перехожих.

У КМДА закликали мешканців бути обережними - триматися на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут пересування на вулицях.

Також закликали водіїв не припарковувати автомобілі біля будинків.

Раніше повідомлялося, що в Україну йде потепління, вже завтра, 21 січня, в деяких областях температура повітря підніметься до +8. Невеликий сніг буде у чотирьох областях.

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