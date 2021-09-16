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Різкий ріст. В Україні вперше з травня більше 5 тисяч нових випадків коронавірусу

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 08:17
Різкий ріст. В Україні вперше з травня більше 5 тисяч нових випадків коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 5744 нові випадки коронавірусу. Найбільше заражень за добу у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Різкий ріст. В Україні вперше з травня більше 5 тисяч нових випадків коронавірусуЗа добу госпіталізували 1 507 осіб; летальних випадків - 101; одужали - 1 499 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 34 420 осіб, методом ІФА - 7 942 особи, експрес-тестами - 30 569 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях.

Більше 5 тисяч нових випадків коронавірусу минулого разу було 20 травня.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 2 331 540 осіб;
  • одужали - 2 226 629 осіб;
  • летальних випадків - 54 651.

Нагадаємо, голова МОЗ Ляшко пояснив збільшення випадків COVID.

Зазначимо, українські науковці прогнозували про понад 5 тисяч випадків коронавірусу на добу.

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