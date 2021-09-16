Різкий ріст. В Україні вперше з травня більше 5 тисяч нових випадків коронавірусу
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу виявили 5744 нові випадки коронавірусу. Найбільше заражень за добу у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 1 507 осіб; летальних випадків - 101; одужали - 1 499 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 34 420 осіб, методом ІФА - 7 942 особи, експрес-тестами - 30 569 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях.
Більше 5 тисяч нових випадків коронавірусу минулого разу було 20 травня.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 2 331 540 осіб;
- одужали - 2 226 629 осіб;
- летальних випадків - 54 651.