Різке зростання: що відбувається з курсом долара 20 серпня

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 18 копійок до 27,63 гривень за долар. Курс євро виріс на 2 копійки до 32,71 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,32 (27,22 - 19 серпня), продажу - 27,63 (27,45 - 19 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,22 (32,17 - 19 серпня), продажу - 32,71 (32,69 - 19 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,45 - 19 серпня), продажу 3,82 (3,82 - 19 серпня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 20 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,49 гривень за долар, курс купівлі до 27,47 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 17 копійок до 32,61 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 20 серпня довідковий курс на рівні 27,49 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 19 серпня (27,30 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,40 - 27,60 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Згідно з прогнозом групи ICU, на цьому тижні рух курсу долара до гривні в бік зниження збережеться у зв'язку з податковими платежами та продажем виручки аграріями.

Нагадаємо, очікування українців щодо курсу гривні до долара протягом найближчих трьох місяців істотно погіршилися. Індекс девальваційних очікувань, який розраховує компанія Info Sapiens, в липні зріс на 19,1 п. - до значення 161,8.