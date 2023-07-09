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Режиссер Сенцов получил контузию на фронте

Фото: украинский режиссер и военный, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов в субботу получил контузию (акубаротравму) на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение в Facebook.

Военный записал видео сразу после получения контузии. Он рассказал, что только что закончился бой за важный для контрнаступления рубеж.

По его данным, в результате вражеской атаки трое бойцов получили ранения.

"У меня контузия, нетрудная", - сказал Сенцов.

В подписи Сенцов добавил, что видео было записано в субботу, а уже сегодня он чувствует себя лучше и находится в больнице, как и другие раненые.

Что известно о Сенцове

Олег Сенцов отправился защищать Украину в первые дни полномасштабного вторжения. Сейчас воюет в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Недавно Олег Сенцов получил повышение на фронте. Теперь он имеет званием младший лейтенант.

В общем, Сенцов не впервые попадает в опасную ситуацию на фронте. Мы сообщали, что в прошлом месяце, по словам режиссера, их машину подбили враги, но экипаж смог вылезть.

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