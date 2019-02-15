Контроль над ядерними озброєннями знаходиться під загрозою, - Столтенберг

Столтенберг після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив про відсутність прогресу в переговорах про ракети

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что весь режим контроля над ядерными вооружениями находится под угрозой. Об этом генсек заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter конференции.

По словам Столтенберга, контроль над ядерными вооружениями под угрозой. Также журналистка Терри Шульц в своем Twitter написала, что Столтенберг после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции заявил об отсутствии прогресса в переговорах о ракетах.

"Мы начали планирование и подготовку к миру без договора. Мы не можем быть наивными", - сказал Столтенберг.

До этого Столтенберг заявил, что у России есть шестимесячное окно для возвращения к соблюдению ракетного договора. По словам генсека, все союзники по НАТО крайне обеспокоены продолжающимся нарушением Россией этого договора.

Как писало РБК-Украина ранее, страны НАТО в связи с выходом США и России из договора о ликвидации ракет предпримут скоординированные и оборонительные действия.

Добавим, генсек НАТО подчеркивал, что альянс не намерен втягиваться в новую гонку вооружений и размещать новые ядерные ракеты в Европе.