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Контроль над ядерними озброєннями знаходиться під загрозою, - Столтенберг

Новини » Політика    15.02.2019 - 18:57
Контроль над ядерними озброєннями знаходиться під загрозою, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Столтенберг після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив про відсутність прогресу в переговорах про ракети

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що весь режим контролю над ядерними озброєннями перебуває під загрозою. Про це генсек заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter конференції.

За словами Столтенберга, контроль над ядерними озброєннями під загрозою. Також журналістка Террі Шульц у своєму Twitter написала, що Столтенберг після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на полях Мюнхенської конференції заявив про відсутність прогресу в переговорах про ракети.

"Ми почали планування і підготовку до світу без договору. Ми не можемо бути наївними", - сказав Столтенберг.

Контроль над ядерними озброєннями знаходиться під загрозою, - Столтенберг

До цього Столтенберг заявив, що у Росії є шестимісячне вікно для повернення до дотриманню ракетного договору. За словами генсека, всі союзники по НАТО вкрай стурбовані триваючим порушенням Росією цього договору.

Як писало РБК-Україна раніше, країни НАТО у зв'язку з виходом США і Росії з договору про ліквідацію ракет зроблять скоординовані і оборонні дії.

Додамо, генсек НАТО підкреслював, що альянс не має наміру втягуватися в нову гонку озброєнь і розміщувати нові ядерні ракети в Європі.

 

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