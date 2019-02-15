Контроль над ядерними озброєннями знаходиться під загрозою, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Столтенберг після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив про відсутність прогресу в переговорах про ракети

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що весь режим контролю над ядерними озброєннями перебуває під загрозою. Про це генсек заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter конференції.

За словами Столтенберга, контроль над ядерними озброєннями під загрозою. Також журналістка Террі Шульц у своєму Twitter написала, що Столтенберг після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на полях Мюнхенської конференції заявив про відсутність прогресу в переговорах про ракети.

"Ми почали планування і підготовку до світу без договору. Ми не можемо бути наївними", - сказав Столтенберг.

At the @MunSecConf to talk about transatlantic cooperation & multilateral frameworks. #NATO continues to call on Russia to comply with the #INFTreaty, but is also preparing for a world without it. However, NATO does not intend to deploy new land-based nuclear weapons in Europe. pic.twitter.com/78e91YJLKC — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 15, 2019

До цього Столтенберг заявив, що у Росії є шестимісячне вікно для повернення до дотриманню ракетного договору. За словами генсека, всі союзники по НАТО вкрай стурбовані триваючим порушенням Росією цього договору.

Як писало РБК-Україна раніше, країни НАТО у зв'язку з виходом США і Росії з договору про ліквідацію ракет зроблять скоординовані і оборонні дії.

Додамо, генсек НАТО підкреслював, що альянс не має наміру втягуватися в нову гонку озброєнь і розміщувати нові ядерні ракети в Європі.