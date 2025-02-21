Резервисты сборной Словении закрыли Украине путь на Евробаскет-2025

Евробаскет-2025, квалификация, группа A

Украина - Словения - 71:84 (22:24, 14:21, 19:21, 16:18)

Только победа была необходима "сине-желтым" в этом поединке. Но и она не гарантировала продолжение борьбы за выход в финал чемпионата Европы-2025. Необходимо было, чтобы Израиль в параллельном матче одолел Португалию.

Словенцы, как и сборная Израиля уже гарантировали себе место на Евробаскете. Поэтому тренер балканской сборной позволил себе поэкспериментировать. Он дал отдых многим игрокам основы своей команды, вызвав на заключительные поединки отбора ближайший резерв.

Впрочем, украинцам от этого не стало легче. Даже наоборот. Молодые словенцы, которые еще не имеют гарантированного места в сборной, пытались показать себя как можно лучше. Поэтому бились на площадке с двойной энергией. А то, что маленькая страна богата на баскетбольные таланты - давно всем известно. Вспомним хотя бы Луку Дончича.

Наставник сборной Украины Айнарс Багатскис, проводивший первую игру после возвращения, возможностей для экспериментов не имел. И потому, что возможность не та, а еще и - из-за потери двух основных баскетболистов. Из-за травм команде не смогли помочь Александр Ковляр и Александр Липовый. Хорошо хоть, что Владимир Конев решил свои проблемы с ТЦК и хоть с опозданием все же приехал в Ригу и присоединился к команде.

Первая четверть встречи прошла в равной борьбе. Хотя украинцы лишь в одном эпизоде повели в счете (7:6), а затем отпустили соперника и только догоняли. До маленького перерыва почти догнали - 22:24.

Во второй четверти наши сильно нервничали и допустили много потерь почти на ровном месте. Как результат, номинальные гости оторвались в счете уже на 15 пунктов (31:45). Лишь под занавес точные броски Пустового и Зотова позволили сократить отставание до "минус девяти" - 36:45.

Третья четверть началась оптимистично: Санон и Зотов двумя трехочковыми уменьшили отставание "сине-желтых" до расстояния одного броска. Но.... Затем украинцы не смогли поразить кольцо в течение почти четырех минут. Словенцы же за это время загрузили в нашу корзину семь очков. В итоге к концу третьего периода номинальные гости увеличили свое общее преимущество до 12-ти баллов.

На заключительную четверть надежд уже было мало. Украинцы пытались что-то изменить, боролись, рисковали. Но словенская молодежь под руководством опытного тренера держали игру в своих руках. Преимущество балканцев стабильно составляло плюс-минус десять очков. И они спокойно довели игру до победы.

Самыми результативными в нашей команде стали Артем Пустовой и Богдан Близнюе - по 16 очков. Пустовой добавил к ним еще 7 подборов.

Сборная Украины ужасно проводит эту квалификацию, уступила уже в пятом матче подряд. Поражение от Словении окончательно закрыло "сине-желтым" путь на Евробаскет-2025. Осталась еще одна игра - на выезде с Португалией (24 февраля), но она уже не будет иметь турнирного значения.