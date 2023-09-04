Резервист Формулы-1 досрочно стал чемпионом IndyCar: видео решающей победы

Пилот команды Chip Ganassi Racing Алекс Палоу завоевал чемпионский титул серии IndyCar после победы на этапе чемпионата в штате Орегон. Параллельно в сезоне-2023 он наделен статусом резервного гонщика "Макларена" в Формуле-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт серии .

26-летний испанец стал двукратным чемпионом IndyCar после предпоследнего этапа чемпионата. На автодроме в Портленде он стартовал пятым, но взял гонку под контроль после раннего пит-стопа Грэма Рейхала.

На первом отрезке соревнований ошибку допустил чемпион сезона-2022 Уилл Пауэр, вылетевший с трассы в борьбе с Алексом Росси. Судьи выпустили автомобиль безопасности, который и оказал решающее влияние на определение победителя. Палоу захватил инициативу и одержал пятую победу в этом году.

Владелец команды Чип Ганасси после победы испанского пилота заверил, что у него будет контракт и на следующий сезон. Кампания-2023 стала для Палоу третьей в составе CGR. После победы в дебютном сезоне он завершил следующий на 5-й строчке.

Что известно об IndyCar

Главная серия гонок автомобилей с открытыми колесами в Северной Америке. Чемпионат был основан в 1996 году в противовес серии CART/Champ Car.

Главный конкурент IndyCar обанкротился в 2008-м, а большинство команд оттуда перешли в младшую серию. Серию можно назвать полуоткрытой, поскольку список поставщиков шасси и двигателей утверждается менеджментом IndyCar. Главное событие чемпионата – гонка "500 миль Индианаполиса".

Рекордсменом по количеству титулов IndyCar остается новозеландец Скотт Диксон (2003, 2008, 2013, 2015, 2018, 2020). В свою очередь Chip Ganassi Racing чаще всего становилась командой-победительницей сезонов (11).