Рейтинговый, конкурсный, минимальный, проходной балл: какая между ними разница

Как различать вступительные баллы

Тестовый балл - это финальный результат НМТ по четырем предметам. Его получают все абитуриенты, которые сдавали тестирование.

Фактически это просто сумма всех правильных ответов. В соответствии с полученным тестовым баллом можно определить рейтинговую оценку.

Рейтинговый балл - это переведенный тестовый балл с помощью специальной таблички. Таблицу с НМТ на этот год можно просмотреть по ссылке. Это и будет бал за экзамены в 200-балльной шкале.

Для того чтобы получить минимальные 100 рейтинговых баллов, поступающему нужно пройти "порог", то есть набрать минимально возможное количество тестовых баллов. В 2024 году это 15% правильных ответов по каждому предмету НМТ.

После рейтингового балла поступающий может рассчитать конкурсный балл. Именно его будут учитывать при поступлении в высшее учебное заведение.

Чтобы рассчитать конкурсный балл, нужно рейтинговые баллы по каждому предмету НМТ умножить на весовые коэффициенты, утверждаемые МОН. Просмотреть их можно по ссылке.

Расчет конкурсного балла производится по формуле:

Конкурсный балл (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4 + КТ × TK + КЕФВВ × БЕФВВ) / (К1 + К2 + К3 + К4 + КТ + КЕФВВ) + ОУ,

где:

П1, П2, П3, П4 - оценки с первого, второго, третьего и четвертого предметов НМТ

ТК - оценка творческого конкурса (в предусмотренных случаях)

БЕППИ - оценка единого профессионального поступительного испытания (в предусмотренных случаях)

ОУ - балл за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов заведения высшего образования для поступления в него по шкале от 0 до 10 баллов (в случае поступления на специальности, которым оказывается особая поддержка)

Проходной балл - это минимальное количество баллов, которые нужно набрать, чтобы иметь возможность конкурировать за место на "бюджете" или "контракте" в конкретном году.

Каждый год проходной балл может меняться.

Минимальный балл для поступления в бюджет. Этот балл касается отдельных специальностей, определяемых МОН.

В 2024 году для специальностей "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Фармация, промышленная фармация" области знаний "Здравоохранение", специальностей "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международное право", "Международные экономические отношения", "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" конкурсный балл для вступления и на контракт, и на бюджет не может быть менее 150 баллов.

Для других абитуриентов конкурсный балл для поступления на бюджет на основе полного общего среднего образования не может быть меньше 130 баллов.

Однако это требование не относится к детям погибших защитников Украины.

Пример расчета

Предположим, что абитуриент сдавал украинский язык и литературу, химию, немецкий язык и биологию. Ученик планирует поступать на специальность "Ветеринарная медицина". Он получил следующие тестовые баллы:

украинский язык и литература - 38 баллов

химия - 38 баллов

немецкий язык - 28 баллов

биология - 43 балла

Переводя это в рейтинговые баллы, получим 175 баллов, 173 балла, 188 баллов и 190 баллов соответственно.

Теперь на основе этого нужно рассчитать конкурсный балл по формуле: КБ = (К1×П1+К2×П2+К3×П3+К4×П4)/(К1+К2+К3+К4).

Согласно нашей ситуации получится: (0,35×175+0,3×188+0,5×190+0,3×173)/(0,35+0,3+0,5+0,3) = 182,44 конкурсных балла.