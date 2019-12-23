Рейтинги в Ірпені: "Нові обличчя" Карплюка за півроку втратили дві третини виборців

Політична партія "Нові обличчя" екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка втратила близько двох третин підтримки порівняно з березнем 2019 року після низки корупційних скандалів в місті і програшу Карплюка на виборах народних депутатів у липні 2019 року. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 2-8 грудня 2019 серед жителів Ірпеня та Приірпіння.

Так, в березні 2019 року рівень підтримки партії серед тих, хто визначився з вибором і готовий прийти на виборчі дільниці, якщо б вибори до міської ради відбулися в найближчу неділю, становив 28,2%. У той же час грудневе опитування показало рівень підтримки на рівні 9,9% виборців.

При цьому, згідно з результатами опитування, 43% опитаних відзначили вважають, що справи в місті йдуть у правильному напрямку, 28% - у неправильному, 30% - не визначилися з цього питання, сказано в релізі соціологічної компанії.

Дві третини опитаних відзначили, що однозначно готові взяти участь у найближчих виборах міського голови та міської ради Ірпеня. Серед партій, які могли б взяти участь у місцевих виборах, лідером є партія "Слуга народу", за яку готові віддати свої голоси 38,5% тих, хто визначився і має намір проголосувати. 13,6% підтримали б партію "Європейська солідарність", 9,9% - партію "Нові обличчя", 6,4% - партію "Батьківщина", 5,9% - партію "Опозиційна платформа - За життя", 4,6 % - партію "Голос", 3,1% - партію "Сила і честь". Рейтинг інших політичних сил - менше 3%. Вагалися з вибором близько чверті респондентів.

Оцінюючи відставку міського голови Ірпеня Карплюка в серпні 2018 року, 37% зазначили, що такі дії колишнього мера були пов'язані з його спробою уникнути відповідальності за корупційні зловживання. Зате 25% впевнені, що це було швидше реакцією на політичний тиск правоохоронних органів на нього як мера та його команду.

Третина нічого не змогли відповісти. За більш ніж рік кількість тих, хто вважає, що Карплюк подав у відставку через спробу уникнути відповідальності за хабарництво, зросла майже вдвічі.

Нагадаємо, з березня 2019 року в Ірпені вибухнуло відразу кілька корупційних скандалів, найбільший з яких пов'язаний з кримінальними провадженнями за фактом незаконного внесення змін в Генеральний план міста заради забудови заплави річки Ірпінь і арешт земельної ділянки.

Аудиторія дослідження: жителі міста Ірпеня та Приірпіння від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,1%. Терміни проведення: 2-8 грудня 2019.