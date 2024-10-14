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Рейтинг Зеленского: как изменился уровень доверия украинцев к президенту

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В сентябре-октябре 2024 года 59% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 37% – не доверяют. С мая показатели практически не изменились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев доверяли Зеленскому. Однако к февралю 2022 г. уровень доверия постепенно снизился до 37% (и накануне российского вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет).

После начала войны уровень доверия вырос до 90%. К концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, к февралю 2024 года – до 64%, к маю 2024 года – до 59%. В то же время, между маем и сентябрем 2024 года показатели почти не изменились.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, в Украине сохраняется достаточно высокое доверие президенту Зеленскому, "особенно учитывая сложности военного времени, неопределенное будущее и возможные отдельные неудачные действия властной команды".

"При этом ситуация очень динамичная и уже существенная доля населения колеблется от доверия к недоверию в зависимости от текущих событий и решений президента и его команды", – сказал он.

По его словам, понятно, что "многие аспекты во внутренней и внешней ситуации неподвластны президенту и его команде, но для сохранения текущих показателей доверия и легитимности в целом необходимо поддерживать прозрачную и искреннюю коммуникацию с обществом".

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 20 сентября - 3 октября 2024 среди 2004 респондентов. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.

Напомним, за последний год доверие украинцев к властным институтам существенно упало. По данным опроса, проведенного Национальным демократическим институтом (НДИ) в мае 2024 года. Наибольшим доверием среди украинцев пользуются Вооруженные силы Украины. Им доверяют 91% респондентов

В то же время, премьер-министр Украины Денису Шмыгалю доверяют 24% опрошенных, не доверяют - 38%. Правительству в целом доверяют 20%, не доверяют 43%.

Главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку доверяют 16% респондентов, не доверяют – 46%. Верховной Раде в целом доверяют 11%, не доверяют – 56%.

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Владимир Зеленский