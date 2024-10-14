Рейтинг Зеленского: как изменился уровень доверия украинцев к президенту

Как отмечают социологи, после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев доверяли Зеленскому. Однако к февралю 2022 г. уровень доверия постепенно снизился до 37% (и накануне российского вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет).

После начала войны уровень доверия вырос до 90%. К концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, к февралю 2024 года – до 64%, к маю 2024 года – до 59%. В то же время, между маем и сентябрем 2024 года показатели почти не изменились.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, в Украине сохраняется достаточно высокое доверие президенту Зеленскому, "особенно учитывая сложности военного времени, неопределенное будущее и возможные отдельные неудачные действия властной команды".

"При этом ситуация очень динамичная и уже существенная доля населения колеблется от доверия к недоверию в зависимости от текущих событий и решений президента и его команды", – сказал он.

По его словам, понятно, что "многие аспекты во внутренней и внешней ситуации неподвластны президенту и его команде, но для сохранения текущих показателей доверия и легитимности в целом необходимо поддерживать прозрачную и искреннюю коммуникацию с обществом".

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 20 сентября - 3 октября 2024 среди 2004 респондентов. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.