Рейтинг партій: як змінилася підтримка політичних сил на початку 2022 року

Далі йдуть три партії, чия підтримка відрізняється в межах похибки, тобто вони формально "ділять" друге місце: "Слуга народу" (13,7%), "Батьківщина" (13,7%) та "ОПЗЖ" (11,6%).

Також набирають понад 5% прохідного бар’єру такі партії, як "Розумна політика" (7,6%), "Сила і честь" (7,4%), "Наші" (5,5%).

Мають дещо нижче прохідного бар’єру "Українська стратегія Гройсмана" (4,7%), Радикальна партія (4,6%), УДАР (4,5%). У інших партій - нижча підтримка.

Як зазначають соціологи, порівняно з груднем 2021 року статистично значущо зросла підтримка партії "Європейська солідарність" (з 15,4% до 18,9% серед тих, хто визначився з вибором). Водночас за цей період знизилася підтримка партії "Слуга народу" (з 17,4% до 13,7%). Підтримка інших партій статистично значущо не змінилася.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 20-21 січня 2022 року серед 1205 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.