Рейтинг "ЄС" зріс, "Голос" не потрапляє в парламент, - "Социс"

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися зараз, до парламенту потрапили б чотири політичні сили. Про це свідчать результати опитування Центра соціальних та маркетингових досліджень "Социс", проведеного в період з 13 по 23 березня 2020 року, передає РБК-Україна.

Так, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 31,45% опитаних. Друге місце за "Європейською солідарністю", яку готові підтримати 12% українців. "Опозиційна платформа - За життя" набрала б 9,8% голосів, Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 5,85%.

Політична партія "Голос" не потрапляє до парламенту - за неї готові проголосувати лише 1,9% респондентів.

З інших політичних проектів найближчий до прохідного бар'єра показник має партія "Сила і честь" - 2,9%.

Електоральні показники більшості політичних партій у березні переважно не змінилися.

Якби зараз проводилися вибори президента України, 40,4% опитаних підтримали б Володимира Зеленського. 11,75% українців проголосували б за Петра Порошенка. 8,75% опитаних віддали б перевагу Юрію Бойку, 5,05% - Юлії Тимошенко, 4,25% Ігорю Смешку. Інші кандидати набирають значно менше голосів.

Володимир Зеленський залишається політиком з найвищим електоральним рейтингом. На два відсотки зріс рейтинг Петра Порошенка (з 9,6% у лютому до 11,8% у березні) та знизився рейтинг Юлії Тимошенко (з 7,5% у лютому до 5,1% у березні) - більше, ніж на два відсотки.

У порівнянні з попередніми опитуваннями, зменшилася частка тих, хто оцінює ситуацію в країні неоднозначно, зросла поляризація суспільних настроїв. Збільшилася як кількість респондентів, що схиляються до неправильного напрямку розвитку подій (до 37,5%), так і тих, хто вважає напрямок розвитку подій правильним (до 14,8%).

На думку 43,9% респондентів центру Україна рухається у чомусь в правильному, а в чомусь в неправильному напрямку.

Майже третина респондентів, 28,35%, вважає, що реальною опозицією до нової влади є партія "Європейська Солідарність" Петра Порошенка. "Опозиційну платформу - За життя" як опонента влади сприймають 23,5%. 14,6% опитаних бачать такою опозицією Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Зазначимо, всього було опитано 2000 респондентів. Вибірка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та непідконтрольних територій на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Опитування завершилося перед початком активної фази пандемії.