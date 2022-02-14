Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають заощадження

Станом на 1 січня 2022 року в 70 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 49,8 млн вкладів на суму 675,6 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 6 685 діючих структурних підрозділів банків. За рік їх число скоротилося на 449 (на 6,3%). Найбільше відділень як і раніше в державних Ощадбанку (1 602) і Приватбанку (1 497). Однак ці два банки продовжують активно скорочувати свою мережу (Ощадбанк - 235, на ПриватБанк - на 220).