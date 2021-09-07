Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають найбільше заощаджень

Станом на 1 серпня 2021 року в 71 банку-учаснику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 48,2 млн вкладів на суму 624,7 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 250,0 млрд гривень. Кількість вкладників - 22 млн 834 тисяч.
Далі йдуть банки з іноземним капіталом - Альфа-банк - 46,8 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 381 тисяча, Райффайзен Банк - 42,9 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 539 тисяч, Укрсиббанк -33,4 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 313 тисяч.
На п'ятому місці - приватний ПУМБ - 31,5 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 434 тисяч.
Нагадаємо, станом на 1 липня 2021 року в Україні налічувалося 6895 діючих структурних підрозділів банків. Найбільше відділень як і раніше в державних Ощадбанку (1743) і ПриватБанку (1574). Однак ці два банки продовжують активно скорочувати свою мережу.