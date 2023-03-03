Рейселанн-Ольсбу победила в спринте этапа Кубка мира по биатлону в Чехии, Джима в топ-15

Триумфом норвежской биатлонистки Марте Рейселанн-Ольсбу завершилась первая гонка среди женщин на этапе Кубка мира 2022/23 в чешском Нове Место. Три украинки во главе с Юлией Джимой попали в очковую зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

Скандинавка выиграла спринтерские состязания. Она одолела дистанцию на 7,5 километров за 19:28,4 минуты.

Рейселанн-Ольсбу одержала победу благодаря точной стрельбе. Она закрыла все 10 мишеней на двух огневых рубежах. Ее соотечественница Ланнмарк Тандреволд промахнулся во время стрельбы, лежа и отстала на два десятка секунд. Француженка Шевалье-Буше с тем же показателем финишировала почти на полминуты позже.

Лучшей среди украинок традиционно для нынешнего сезона стала Джима. Опытная биатлонистка не только была точной в стрельбе, но и показала неплохую скорость и завершила гонку на 11-й строчке. От Рейселанн-Ольсбу она отстала всего на 45,9 секунд.

Еще две украинские спортсменки сумели набрать очки, допустив один промах. Анастасия Меркушина промахнулась во время стрельбы лежа, а Билосюк – в стойке. На финише хронометр зафиксировал у них одинаковое время с отставанием более полутора минут от победительницы.

Итоги биатлонного спринта 7,5 км, женщины.

Марте Рейселанн-Ольсбу Ингрид Ландмарк Таннреволд (+20,5) Анаис Шевалье-Буше (+29,3)

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11. Юлия Джима (+45,9)

26. Анастасия Меркушина (+1:32,7)

26. Елена Белосюк (+1:32,7)

43. Дарья Блашко (+1:53,3)

66. Любовь Кипяченкова (+2:43,6)