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Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии, три украинца в топ-40

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Нове Место, Четверг 02 марта 2023 18:28
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии, три украинца в топ-40 Фото: Йоханнес Бе не имел конкурентов в Нове Место (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорцив

Очередным триумфом норвежца Йоханнеса Бе завершилась премьерная гонка последнего этапа Кубка мира по биатлону 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Титулованный биатлонист одержал седьмую победу в спринтерских соревнованиях в нынешнем сезоне. Скандинав прошел 10-километровую дистанцию за 22:39,6 минуты.

Бе-младший на двух огневых рубежах не допустил ни одного промаха и обошел всех конкурентов по скорости. Вторым гонку завершил его старший брат Тарьей. Он тоже был точен, но отстал от победителя на полминуты. Замкнул тройку призеров еще один норвежец – Ветле Шостад Кристиансен с промахом в стойке.

Лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко. 26-летний биатлонист закрыл все 10 мишеней. Но соперничать с лидерами лыжным ходом не смог и финишировал на 17-й строчке. Также в гонку преследования отобрались Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Богдан Цымбал.

Хуже всего выступил Денис Насыко. Уроженец Сумской области дважды промахнулся на первом огневом рубеже. Хотя во время второй стрельбы он закрыл все мишени, но отыграть временные потери уже не смог. Как следствие, только 75-е место на финише.

Итоги биатлонного спринта 10 км, мужчины:

  1. Йоханнес Бе
  2. Тарьей Бе (+30,0)
  3. Ветле Шостад Кристиансен (+1:15,2)

...

17. Антон Дудченко (+2:08,3)

32. Дмитрий Пидручный (+2:36,7)

35. Артем Прима (+2:40,6)

43. Богдан Цымбал (+2:50,1)

75. Денис Насыко (+4:02,0)

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