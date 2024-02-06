"Рейнджерс" дожали "Колорадо", "Айлендерс" триумфовали в Канаде: все шайбы вечера НХЛ

"Синерубашечники" на домашней арене встретились с "Колорадо". Гости повели в счете под занавес стартового периода, когда Маккиннон "прошил" голкипера мощным броском из правой зоны. "Рейнджерс" ответили в третьей 20-минутке – Панарин дальним выстрелом перевел поединок в овертайм.

Фортуна в дополнительной пятиминутке оказалась благосклоннее к хозяевам льда. Голкипер Куик вовремя вышел из ворот и перевел шайбу на чужую половину, а там Зибанеджад отдал Лафреньеру. Тот выждал возможность и бросил из-под защитника под дальнюю штангу.

Зато "островитяне" отличились первыми в Торонто. В середине первого периода Барзал удачно сыграл на добивании после того, как Райлли попал в штангу. "Мейпл Лифс" сравняли счет в дебюте второй 20-минутки – Марнер бросил под перекладину с близкого расстояния.

Впрочем, "Айлендерс" во второй раз оказались впереди еще в том же периоде. Это Маклин хладнокровно реализовал выход 1 в 0 после передачи Клаттербака. Впрочем, болельщиков еще ждал финальный триллер.

За четыре с хвостиком минуты до сирены "Торонто" вернулся в игру. Таварес в большинстве подставил клюшку под диагональный бросок Райлли. Однако каких-то две минуты спустя Энгваль в массированной атаке гостей протолкнул шайбу за линию ворот и принес победу "Айлендерс".

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