По данным ресурса, условно называемая "серая зона" в этом российском регионе по состоянию на ночь 5 мая занимает территорию площадью 9,77 квадратных километра.

Так, в приграничной области РФ фиксируется деятельность сил проукраиских формирований в Новой Тавильжанке, а российские войска ныне не контролируют пункт пропуска.

"Серая зона" в Белгородской области (фото: deepstatemap.live)

Это указывает на то, что перекидывание ВС РФ в Белгородскую область дополнительных сил не стало для Кремля результативным.

Аналитики также отмечают, что причиной неудачи противника в этом регионе в попытках остановить продвижение РДК и ЛСР может выступать, среди прочего, отсутствие управления.

В свою очередь российские повстанцы продолжают рейды в приграничной территории, а также фиксируются взаимные обстрелы с федеральными силами.

Ситуация в Белгородской области

В Белгородской области РФ подразделения РДК и ЛСР проводят вторую фазу своей операции, о чем бойцы объявили 1 июня.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, целью их деятельности является свержение режима российского диктатора Владимира Путина, и создание демилитаризованной зоны ("зоны безопасности") для защиты украинцев.

В воскресенье повстанцы зашли в пригород Шебекино, и предложили губернатору Вячеславу Гладкову провести переговоры в обмен на двух российских пленных.

В ответ российский чиновник отказался от предложения и заявил, что бойцы РДК и ЛСР якобы убили этих пленных. После этого российские повстанцы решили передать пленных россиян Украине.