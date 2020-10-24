Рейдерство і підготовка провокацій на виборах: СБУ викрила банду

Служба безпеки України викрила злочинне угруповання з майже 100 осіб. До її складу входили колишні і чинні правоохоронці, представники кримінальних кіл і співробітники охоронної фірми.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Банда займалася незаконним прослуховуванням, рейдерством, збутом зброї, вибухівки та наркотиків, а також готували провокації напередодні виборів в Донецькій області.

"Зловмисники діяли під прикриттям так званої "охоронно-детективної компанії". Для проведення протиправної діяльності вони використовували спеціальні технічні засоби для негласного отримання інформації одного з правоохоронних органів", - повідомили в СБУ.

Спецслужби провели 45 одночасних обшуків за місцем розташування "охоронно-детективної структури" і підрозділів одного з правоохоронних органів, а також за місцем проживання фігурантів у Київській області, Харкові, Житомирі та Хмельницькому.

"Вилучено спецзасоби для негласного отримання інформації, боєприпаси та наркотичні речовини. Виявлено комп'ютерну техніку та носії інформації, які підтверджують незаконну діяльність", - додали в СБУ.

Вирішується питання про повідомлення чотирьом організаторів і активних учасників банди про підозру. Перевіряється інформація про нелегальне переправлення виявлених засобів ураження з району проведення операції Об'єднаних сил.

Раніше РБК-Україна писало, що в Київській області затримали учасників громадської організації, яка займалася рейдерством і брала участь в протестах. Вона фінансувалася народними депутатами від партії ОПЗЖ.

Також повідомлялося, що в Сумській області затримали банду підривників банкоматів.