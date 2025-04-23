С революционной эмблемой: Audi показал новый мощный универсал на электротяге

Известно, что первое время продавать фастбэк будут только в Китае. На выбор предложат версии мощностью от 299 до 787 лошадиных сил, с задним или полным приводом и 800-вольтовой батареей емкостью до 100 кВт*ч. Максимальный запас хода - до 770 километров.

Главное, но единственное отличие E5 Sportback от обычных Audi - дизайн, учитывающий предпочтения китайских покупателей. В черные "петли" спереди и сзади интегрировано все функциональное оборудование - от светотехники и сенсоров электроники до радара и спойлера.

В салоне электромобиля установлен изогнутый панорамный кластер диагональю 27 дюймов. Вся мультимедийная составляющая работает на топовом чипе Qualcomm Snapdragon 8295 под управлением операционной системы AUDI OS и поддерживает специфические для Китая приложения.

За безопасность отвечает система AUDI 360 Assisted Driving, которая получает данные от 29 различных датчиков, в том числе лидара. Адаптивный круиз-контроль работает в городе и на магистралях: электроника помогает объезжать препятствия, распознает сигналы светофоров и может менять полосу движения по команде водителя. Старт продаж AUDI E5 Sportback запланирован на лето 2025 года.