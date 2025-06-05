Революция безопасности: кроссовер Volvo EX60 получит инновационные ремни безопасности

Компания Volvo представила первый в мире мультиадаптивный ремень безопасности. Он умеет регулировать натяжение, исходя из данных о тяжести аварии и телосложении пассажира, предлагая 11 различных профилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
По словам представителей шведского автопроизводителя, будущий кроссовер EX60 первым в мире получит адаптивные ремни с возможностью более широкой регулировки ограничения натяжения. В первом варианте нового ремня предложено 11 профилей ограничения нагрузки. Выбор того или иного варианта будет зависеть от дорожной ситуации, а также веса, телосложения и роста человека.
Например, для крупного пассажира, если авария серьезная, натяжение будет максимальным для снижения риска травмы головы. В свою очередь, для худых пассажиров при более легкой ДТП ограничитель нагрузки частично уменьшит натяжение, чтобы не переломать ребра. Данные на ремни будут поступать от внешних и салонных датчиков. Кроме того, система будет регулярно обновляться "по воздуху".
Это значит, что появятся новые сценарии, стратегии реагирования плюс электроника научится лучше распознавать пассажиров. Технологию уже протестировали в лаборатории безопасности Volvo Cars Safety Centre. Кроссовер будет построен на архитектуре SPA3, частью которой станет технологический пакет Volvo Cars Superset.
По последним данным, премьера EX60 состоится до конца этого года. В продажу кроссовер поступит уже в следующем году, и будет предложен только с электрической силовой установкой.
Ранее сообщалось, что компания Volvo возродит модель XC70. Обнародованы первые официальные изображения нового XC70, который станет эксклюзивом для китайского рынка. Новинка - это кроссовер, который больше и вместительнее XC60.
Старт продаж Volvo XC70 в Китае намечен на конец 2025 года, и как минимум первое время модель будет оставаться эксклюзивом для локального рынка.
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