Революция безопасности: кроссовер Volvo EX60 получит инновационные ремни безопасности

По словам представителей шведского автопроизводителя, будущий кроссовер EX60 первым в мире получит адаптивные ремни с возможностью более широкой регулировки ограничения натяжения. В первом варианте нового ремня предложено 11 профилей ограничения нагрузки. Выбор того или иного варианта будет зависеть от дорожной ситуации, а также веса, телосложения и роста человека.

Как работает новая система

Например, для крупного пассажира, если авария серьезная, натяжение будет максимальным для снижения риска травмы головы. В свою очередь, для худых пассажиров при более легкой ДТП ограничитель нагрузки частично уменьшит натяжение, чтобы не переломать ребра. Данные на ремни будут поступать от внешних и салонных датчиков. Кроме того, система будет регулярно обновляться "по воздуху".

Это значит, что появятся новые сценарии, стратегии реагирования плюс электроника научится лучше распознавать пассажиров. Технологию уже протестировали в лаборатории безопасности Volvo Cars Safety Centre. Кроссовер будет построен на архитектуре SPA3, частью которой станет технологический пакет Volvo Cars Superset.

По последним данным, премьера EX60 состоится до конца этого года. В продажу кроссовер поступит уже в следующем году, и будет предложен только с электрической силовой установкой.