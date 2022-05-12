Революційне відкриття. Вчені вперше сфотографували чорну діру в центрі Чумацького Шляху

Варто зазначити, що науковці вже давно висували гіпотези про те, що в центрі нашої Галактики знаходиться чорна діра. Вони майже 25 років спостерігали за зірками, які обертаються навколо якогось невидимого, компактного та дуже масивного тіла у центрі Чумацького Шляху. І саме сьогодні їм вдалося довести свою теорію та зробити фото Стрільця А* - саме так чорну діру назвали науковці.

При цьому побачити оком безпосередньо чорну діру не можна, оскільки вона дійсно дуже темна, але навколо неї знаходиться гарячий газ, який світиться. Зображення сформоване світловими променями, викривленими потужною гравітацією чорної діри. Її маса в чотири мільйони разів перевищує сонячну.

Щоб отримати фото чорної діри вчені створили інтерферометр, який у 3 мільйони разів гостріший, ніж людське око. Саме це дозволило досягти роздільної здатності, необхідного для отримання зображення чорної діри.

Це не перше фото чорної діри, яке вдалося зробити людству. У 2019 році вченим з Event Horizon Telescope (EHT) вперше сфотографували чорну діру, яка знаходиться в центрі галактики M87 у сузір'ї Діви.

Фото чорної діри (EHT Collaboration)