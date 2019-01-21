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Рева назвав очікуваний ефект від виплати субсидій готівкою

Новини » Енергетика    21.01.2019 - 11:29
Рева назвав очікуваний ефект від виплати субсидій готівкою
Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)

В уряді розраховують на зростання показників енергоеффективносты

Виплата субсидій готівкою може в перспективі позитивно позначитися на скорочення споживання газу та електроенергії. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.

Рева зазначив, що після того, як одержувач субсидії отримає її грошима, він повинен заплатити за газ.

"І ще додати зі своїх грошей і доплатити свій обов'язковий платіж - 10 відсотків...Що ми від цього маємо? Який ефект? З точки зору економії в майбутньому у людини виникне питання, як менше споживати газу. Ми розраховуємо, що до кінця зими побачимо ефект саме в енергоефективності, в кількості спожитого газу. Це буде відчутно не в багатоповерхових будинках, а більше в приватних. І по воді ми побачимо економію, і, можливо, по електроенергії", - додав Рева.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд цього тижня може затвердити виплату субсидій готівкою.

Раніше також стало відомо, що на виплату субсидій щомісяця будуть витрачати близько 6 млрд гривень. Зазначимо, що паралельно буде запущено два механізми монетизації - готівковий і безготівковий.

 

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