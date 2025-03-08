Рециркуляция воздуха в автомобиле: что это такое и почему она важна

Если вся климатическая установка в салоне авто отвечает за комфорт, то одна из ее составляющих - функция рециркуляции - напрямую влияет на безопасность. Напоминаем, как правильно пользоваться ею.
О том, как одна и та же кнопка может помочь и навредить, читайте в материале РБК-Украина.
Режим рециркуляции в наше время не всегда активируется конкретной кнопкой, да и данное название несколько условно. Правильнее было бы назвать эту функцию переключателем каналов поступления воздуха в салон - оказывается, от этого многое зависит.
Работа климатической установки любого авто базируется на распространении по салону потоков воздуха. Зимой он подогрет, летом - охлажден; кроме того, он может быть просто нейтральным по температуре. И отфильтрованным, если есть фильтр, или грязным - если фильтр на входе не предусмотрен или если владелец (механик) его не вставил.
Во всех упомянутых случаях машина может брать воздух либо с улицы, либо из салона - и как мы упоминали выше, именно это обстоятельство часто является принципиальным. Тут и появляется наш режим рециркуляции: это схема, когда воздух для отопителя, кондиционера или просто для вентиляции забирается из самого салона. (Получается, под воздействием вентилятора воздух ходит по кругу, откуда и появилось слово рециркуляция).
Режим рециркуляции воздуха в салоне целесообразно активировать:
В холодную и в сырую погоду, не только зимой, но и летом в режиме рециркуляции случается запотевание окон салона - и тогда водитель теряет обзор. В морозные дни запотевание опасно еще и потому, что влага на стекле может замерзнуть, и быстро растаять тот иней уже не может.
При заборе воздуха не с улицы, а из салона окна запотеют быстрее, если в машине будет много пассажиров - и особенно если они много говорят или недавно употребляли алкоголь.
Бывает, что и при деактивированной рециркуляции окна запотевают. Причина - в забитом салонном фильтре, который не пропускает через себя нужное количество свежего воздуха с улицы.
Имейте в виду, что запотевают окна быстро, а возвращают прозрачность гораздо медленнее - и для этого мало перейти на забор воздуха извне. Чтобы ускорить запотевание, надо включить кондиционер, а когда его нет, следует приоткрыть несколько окон. Часто в авто есть кнопка ускоренного распотевания (интенсивного обдува) лобового стекла. Вместе с направлением мощного потока воздуха на лобовое стекло она автоматически включает кондиционер, который сушит воздух и очищает окна.
Еще раз подчеркнем, что рециркуляция важна для безопасности движения. Поэтому еще до начала пользования автомобилем водитель должен разобраться и с непосредственной активацией этой функции, и с включением/выключением других режимов, которые попутно управляют забором воздуха с улицы и из салона. На дороге случаются ситуации, когда лобовое стекло может неожиданно запотеть и стать непрозрачным прямо на ходу - и тогда рециркуляцию надо включить немедленно. А на некоторых моделях, чтобы вы знали, для этого приходится обращаться к сенсорному дисплею и искать там нужное меню.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.
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