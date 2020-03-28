Рецесія у світовій економіці та зростання числа хворих на коронавірус в Україні: новини за 27 березня

Колаж РБК-Україна

В Україні лабораторно підтверджені 310 випадків захворювання COVID-19, Італія обійшла Китай за кількістю хворих на коронавірус, глава МВФ оголосила про входження світової економіки в рецесію. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 27 березня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні зафіксовано вже 310 хворих на коронавірус

В Україні зафіксовано 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коронавірус Інфо".

За даними ЦГЗ, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нові випадки.

Донецьку і Луганську області закриють на в'їзд з інших регіонів

У зв'язку з коронавірусом в Україні з 28 березня буде обмежений в'їзд в Донецьку і Луганську області з боку інших регіонів країни. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що для протидії поширенню коронавірусу з 28 березня вводиться обмеження на перетин лінії проведення операції Об'єднаних сил з боку Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Начальник поліції Києва заразився коронавірусом

Новим коронавірусом COVID-19 заразився начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, сьогодні позитивний діагноз на коронавірус підтвердився у трьох поліцейських і одного курсанта.

Італія випередила Китай за кількістю хворих коронавірусом

Італія випередила Китай за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу COVID-19, більше лише в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані онлайн карти коронавіруса Worldometers.

Станом на 20:00 27 березня в Італії зафіксували 86 498 випадків захворювання. При цьому в Китаї підтверджені лише 81 340 випадків COVID-19. Найбільшу кількість інфікованих виявлено в США - 94 425.

Глава МВФ оголосила про входження світової економіки в рецесію

Світова економіка вже знаходиться в стані рецесії, а за підсумками року її обсяг скоротиться. Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва у своєму зверненні.

Як зазначила Георгієва, пандемія коронавірусу призведе до скорочення обсягу світової економіки в 2020 році.

За її словами, світ перебуває в безпрецедентній ситуації, коли глобальна криза здоров'я перейшла у економічну і фінансову кризу. "Після раптової зупинки економічної активності глобальне виробництво скоротиться в 2020 році", - повідомила вона.

Трепак подав у відставку з посади заступника генпрокурора

Заступник генерального прокурора Віктор Трепак подав у відставку. Про це повідомило джерело РБК-Україна в Офісі генпрокурора.

За словами джерела, інформація про те, що Трепак йде у відставку відповідає дійсності.

Відзначимо, сьогодні генпрокурор Ірина Венедиктова в своєму Facebook спростувала, що відсторонила Трапака від справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Суд взяв Кожару під варту і призначив 14 млн гривень застави

Колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якого підозрюють у вбивстві колишнього гендиректора каналу "Інтер" Сергія Старицького, заарештували у залі Шевченківського суду Києва. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляється, Шевченківській районний суд у Києві обрав запобіжний захід Леоніду Кожарі у вигляді тримання під вартою на термін до 25 травня. Також суд визначив йому заставу в сумі трохи більше 14 млн гривень.

Карантин в Україні та навчальний рік: у Зеленського зробили заяву

Карантин в Україні продовжили до 24 квітня, через що заняття в навчальних закладах можуть закінчити пізніше звичайного, а ЗНО перенесуть. На Facebook-сторінці "Команда Зеленського" з'явилося роз'яснення від Міністерства освіти, що буде з навчальним роком при різних термінах карантину.

Зазначимо, що глава Міносвіти нещодавно заявила, що при карантині до 24 квітня, навчальний рік продовжать до 1 липня, але в новому роз'ясненні йдеться про нові ймовірні терміни карантину - до першого тижня червня і до початку серпня.

Українців "витягали" через кордон волонтери та рятувальники: гігантські черги показали з неба

Карантин в Україні через коронавірус продовжили по 24 квітня, а державний кордон 27 березня закрили для всіх. У зв'язку з цим на багатьох пропускних пунктах і вокзалах утворилися величезні черги бажаючих встигнути повернутися на батьківщину.

Тисячі українців у Польщі зібралися на кордоні, й прикордонники пішли на безпрецедентні заходи - аби прискорити оформлення громадян і розвантажити цей напрямок було вирішено пропускати їх через пішохідні пересувні пункти контролю. У прес-службі ДПС України опублікували фото і відео процесу.