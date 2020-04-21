Ресторани 11 міст України отримають безкоштовну підтримку від МЕТРО

"МЕТРО Кеш енд Кері Україна" розпочала безкоштовну інформаційну кампанію для підтримки своїх бізнес-клієнтів - ресторанів в 11 містах України, які продовжують працювати у форматі доставки.

Мета інформаційної кампанії - безкоштовне просування послуг ресторанів, які працюють на самовивіз або доставку в Києві, Дніпрі, Івано-Франківську, Львові, Маріуполі, Миколаєві, Запоріжжі, Полтаві, Харкові, Одесі та Кривому Розі.

Комунікація здійснюється на основі власних digital-майданчиків МЕТРО - спеціальної сторінки на офіційному сайті компанії, а також у соціальних мережах, на профільних сайтах та пошукових платформах.

"Обслуговуючи мільйони приватних підприємців у 26 країнах світу вже понад 50 років, наша компанія добре знає, скільки зусиль їм доводиться докладати для успіху власної справи. Бізнес у сфері HoReCa завжди був чутливим до будь-яких соціальних та економічних змін у світі. А в теперішніх умовах наші клієнти-ресторатори змушені навіть змінювати власну бізнес-модель, щоб втриматись "на плаву" та адаптуватись до нових реалій", - пояснює директор з маркетингу "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" Антон Жорін.

Він також нагадав, що аби підтримати бізнес-клієнтів у МЕТРО вже знизили суму мінімального замовлення, збільшили кредитні ліміти та відтермінування платежів, розвивають релевантний для ситуації і для ресторанів та кафе асортимент і навіть пропонують тимчасове працевлаштування в торгових центрах МЕТРО для персоналу клієнтів компанії.

"Наступним логічним кроком з нашого боку стала інформаційна підтримка ресторанів на наших власних майданчиках. У цьому проекті наша компанія виступає у якості комунікаційної платформи – ми хочемо, щоб якомога більше наших кінцевих клієнтів скористалися послугами ресторанів, які продовжують працювати для всіх нас, попри обставини. Це допоможе клієнтам ресторанів і надалі насолоджуватися улюбленими стравами, а українським ресторанам – зберегти свій бізнес", - впевнений Антон Жорін.

"МЕТРО Кеш енд Кері" працює на українському ринку з 2003 р. і наразі управляє 26 центрами та магазинами оптової торгівлі у 18 містах України. Компанія інвестувала в національну економіку понад 600 млн євро. Обсяг продажів компанії "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" за 2018/2019 фінансовий рік (жовтень 2018 р. - вересень 2019 р.) склав 627 млн євро.