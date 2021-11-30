У ресторані Києва двоє чоловіків влаштували бійку та поранили відвідувачів

У Києві двоє громадян Грузії потроїли бійку в ресторані. Внаслідок пригоди травми отримали три відвідувачі закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури у Facebook .

Інцидент стався 27 листопада у Святошинському районі столиці в одному з ресторанів на вулиці Якуба Колосса. Там відпочивали та розпивали спиртні напої двоє чоловіків. Однак після цього вони почали чіплятися до відвідувачів, у тому числі й жінок, ображаючи їх словесно.

Конфлікт переос в бійку. У ході цього троє відвідувачів, які заступилися за жінок, зазнали ножових поранень.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 КК України. Громадянам Грузії повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним заходів у вигляді тримання під вартою.