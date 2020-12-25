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Республіканці не підтримали пропозицію Трампа збільшити допомогу американцям

Автор: Даша Харченко

Республіканці відхилили заклик президента США Дональда Трампа підвищити одноразові виплати американцям під час пандемії з 600 до 2000 доларів. Трамп вважає занадто низькою таку виплату.

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Про це повідомляє The Hill.

Водночас підвищення виплати підтримали демократи.

"Республіканці в Палаті представників відхилили спроби демократів прийняти законодавчу ініціативу, яка вводила стимулюючі чеки по 2 тисячі доларів - у порівнянні з 600, затвердженими раніше в пакеті заходів щодо протидії коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Дональд Трамп не підписав законопроєкт про виділення 900 мільярдів доларів на підтримку економіки в умовах пандемії коронавірусу. Зокрема він назвав "смішно низькою" передбачену для американців стимулюючу виплату в розмірі 600 доларів. Трамп закликав Конгрес збільшити її до двох тисяч доларів.

Перед цим Конгрес США погодив надання пакету допомоги у 900 мільярдів доларів у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Прогноз погоди
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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп