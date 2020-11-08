Республіканці через суд оскаржили голосування в Арізоні

Республіканська партія штату Арізона і Республіканський національний комітет подали позов до суду округу Мерикоп через голосування в штаті Арізона. Вони вважають, що під час підрахунку голосів в окрузі співробітники виборчих дільниць не врахували потенційно вирішальні голоси.

Про це повідомляє Reuters.

Республіканці у своєму позові посилається на деяких спостерігачів і двох виборців, які стверджували, що проблема з машинами для голосування призвела до відхилення частини голосів.

Прихильники президента Дональда Трампа зажадали ручної перевірки бюлетенів, які виборці подали особисто. Вони також просили суддю заборонити підтвердження результатів голосування до завершення перевірки.

Державний секретар штату Арізона Кеті Хоббс назвала позов вивертом і заявила, що прихильники Трампа "хапаються за соломинку".

Нагадаємо, оточення Трампа радило йому готуватися до можливості того, що він програв вибори. Проте мова, в якій кандидат визнає свою поразку, не готується.

Крім того, напередодні лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. У свою чергу, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.