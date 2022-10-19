Республиканцы угрожают сократить помощь Украине в случае победы в промежуточных выборах США

"Я думаю, что люди будут сидеть в рецессии и они не собираются выписывать пустой чек Украине. Они просто не будут этого делать", - заявил Маккарти.

В настоящее время помощь Украине оказывает двухпартийную поддержку в Конгрессе, однако фракция республиканцев ставит под сомнение, что США следует вмешиваться во внешнеполитическую деятельность.

Еще в мае Конгресс принял пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Против него проголосовали 11 республиканцев в Сенате и 57 в Палате представителей.

Как отмечают независимые аналитики, республиканцы, вероятно, получат контроль над Палатой представителей во время промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре, а Маккарти может стать спикером. Контроль над Сенатом в это время остается под вопросом. Даже если демократы сохранят контроль над Палатой, республиканцы смогут подавить повестку дня президента Джо Байдена.

По словам Маккарти, одной из причин сокращения помощи является то, что администрация президента игнорирует внутренние проблемы, которые республиканцы считают приоритетными.

"Люди начинают взвешивать это. Украина важна, но в то же время это не может быть единственным делом, которым они занимаются, и это не может быть пустой чек", - добавил лидер Республиканской партии в Палате представителей.

Однако, как отметил сенатор от штата Вирджиния Марк Уорнер, подрыв поддержки Украины был бы плохим для единства США с НАТО.

"Если Путин увидит такой изоляционистский подход, он воспользуется этим преимуществом", – заявил сенатор.

По словам ведущего республиканца в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Майла Макколы, его партия желает гарантии того, что партнеры США по НАТО также берут на себя ответственность и несут бремя расходов.

В то же время Маккол добавил, что комментарий Маккарти не означает, что США обязательно сократят помощь Украине.

"Я думаю, что он просто говорит, что мы не собираемся выписывать пустой чек без присмотра и подотчетности, которые будет обеспечивать мой комитет", – сказал Маккол.