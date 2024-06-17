В Республиканской партии уверяют, что Трамп поддерживает военную помощь Украине

Ранее Эрнст заявляла, что бывший президент Дональд Трамп в частном порядке поддерживает продолжение поставок американской военной помощи Украине.

Журналисты Bleeding Heartland еще раз пообщались с сенатором-республиканкой после собрания в мэрии Уинтерсета (штат Айова).

Она объяснила, что на самом деле Дональд Трамп во время разговоров о военной помощи Украине много молчал и в частных разговорах понимает, что предоставление оружия является правильным решением.

По словам Эрнст, Трамп считает это вещью, которую нужно делать. Издание пишет, что последний раз сенатор от Айовы видела Трампа 13 июня, когда он обедал с республиканцами Сената в Капитолии США. Тогда СМИ писали, что основное внимание уделялось представлению единого фронта Республиканской партии в предстоящих избирательных кампаниях, хотя Трамп и сенаторы также обсудили ряд политических направлений.

Что еще говорила сенаторша

Эрнст является членом сенатской группы по вопросам Украины и поддержала отправку летальной помощи за несколько лет до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Совсем недавно она встретилась с президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками двухпартийной делегации Конгресса в Украине в начале апреля.

Сенатор уверена, что США не отдадут Украину России даже в случае того, если республиканцы получат контроль над Сенатом. Также Эрнст выступила за предоставление дальнейшей военной помощи Украине.