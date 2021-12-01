Рішуче налаштовані. Україна хоче взяти участь в поверненні людей на Місяць

За словами Тафтая, Україна є підписантом програми "Артеміда".

"І я абсолютно впевнений, що будемо безпосереднім учасником процесу", - додав Тафтай.

Що таке програма "Артеміда"

Це програма Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) щодо розвитку пілотованих польотів у космос. Її головною метою є відправлення першої жінки й чергового чоловіка на поверхню Місяця у 2024 році. Також вона передбачає початок будівництва тамтешньої інфраструктури, аби втілити у життя подорож до Марсу.

Як зауважив голова Державного космічного агентства, Україна є корисним партнером для NASA, оскільки має суттєві напрацювання й концепти, які в майбутньому можуть допомогти у будівництві поселення на супутнику Землі.

"Україна має дуже потужний потенціал, доведений десятиліттями створення ракетної техніки. Ми маємо суттєві напрацювання. Зокрема, у КБ "Південне" є концепти, здатні допомогти побудові Місячного поселення, створенню відповідних енергосистем та систем життєдіяльності, подачі кисню тощо", - зауважив Тафтай.