Рішенню САП про закриття справи "Роттердам+" передувало три рішення ВАКС, - Вовк

Рішенню прокурора САП про чергове закриття справи "Роттердам+" передувало відразу три рішення Вищого антикорупційного суду про законність і обґрунтованість дій цього прокурора.

Про це заявив колишній підозрюваний у справі "Роттердам+", екс-глава НКРЕКП Дмитро Вовк у Facebook.

"Справа "Роттердам+" була закрита прокурором САП втретє, що є очевидним рішенням через відсутність доказів, відсутність складу злочину та закінчення строків", - заявив Вовк.

Водночас він наголосив, що твердження про те, що ВАКС начебто "тричі вказував на необхідності заміни прокурора", є абсолютною брехнею.

"Вищий антикорупційний суд прийняв рішення абсолютно протилежні від наведених ЦПК, а саме тричі відмовив у відводі прокурора САП. Щобільше, прямо вказали на те, що не переконали суддю у можливій упередженості прокурора", - наголосив Вовк.

Нагадаємо, 9 квітня прокуратура вчергове закрила справу "Роттердам+" через відсутність в ній складу злочину.

Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.

В ході розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Понад 5 українських і 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну і юридичну обґрунтованість.

До такого ж висновку від відсутності шкоди від формули "Роттердам+" прийшла комплексна експертиза СБУ і Антимонопольний комітет України, який проводив власне незалежне розслідування.

Однак восени 2020 року позовом Нікопольського заводу феросплавів олігарха Ігоря Коломойського справа була на час відновлено. Через кілька місяців воно було повторно закрито, оскільки ніяких ознак порушення закону так і не було встановлено.

Після цього Вищий антикорупційний суд тричі підтвердив законність і обґрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та прийшли до висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину.