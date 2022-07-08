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Без вирішення проблем "зеленої" енергетики, Україна не зможе залучати інвестиції в галузь, - експерт

Новость на русском →
П'ятниця 08 липня 2022 13:36
Без вирішення проблем "зеленої" енергетики, Україна не зможе залучати інвестиції в галузь, - експерт Фото: без вирішення проблем "зеленої" енергетики, Україна не зможе залучати інвестиції в галузь (pixabay)
Автор: Олександр Мороз

Україна не зможе виконати заявлені в Лугано цілі будівництва нових потужностей відновлюваної енергетики без врегулювання проблеми критично низьких розрахунків підприємствам зеленої енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

"Для ЄС та Великої Британії та інших дуже важливим індикатором інвестиційної привабливості України є відношення Уряду до інвесторів, що працюють у секторі ВДЕ. Натомість, із цим маємо великі проблеми. Жодні великі міжнародні форуми не зможуть допомогти залучати кошти, якщо наміри не підтверджуються практикою", - сказав експерт.

Омельченко нагадав, що з березня зелені електростанції сонця та вітру отримують всього 15-16% оплати за вироблену електроенергію.

"Цього недостатньо для покриття операційних витрат компаній, не кажучи вже про виплати відсотків та тіла кредитів. Можливості і шляхи подолання фінансової скрути у ВДЕ я вже описував. Якщо коротко - ресурси для цього є, їх потрібно збалансовано розподіляти", - додав Омельченко.

При цьому він повідомив, що певне покращення, дасть міністерський наказ №206, завдяки якому рівень оплати збільшиться максимум тільки до 35% по всім генераціям.

Він додав, що низький рівень виплат не сприяє тому, щоб інвестори бачили здатність галузі вижити та нормально функціонувати. Щоб у післявоєнному відновленні зіграти ключову роль для енергобезпеки країни.

Нагадаємо, Україна під час конференції в Лугано презентувала план післявоєнного відновлення країни, який передбачає інвестиції в розмірі $750 млрд.

Зокрема $130 млрд планується направити на проекти в енергетиці.

Україна планує збільшити потужність !зеленої! енергетики в 3 рази - до 30 ГВт до 2032 року. Це дозволить країні стати одним із основних постачальників чистої енергії до Європи і розвивати інноваційні проекти водневої енергетики.

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