Рішення про закриття справи "Роттердам+" поставило крапку в багаторічних маніпуляціях, - ДТЕК

Рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) закрити кримінальне провадження у справі "Роттердам+" підтвердило законність застосування принципу імпортного паритету при визначенні ціни на вугілля та безпідставність раніше висунутих підозр.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії ДТЕК.

"Це рішення вчергове підтвердило, що порядок формування прогнозної ціни на електроенергію у 2016 році визначило прозорі правила роботи на Оптовому ринку електроенергії, які до цього не застосовувалися", - йдеться в заяві.

У ДТЕК підкреслили, що доцільність використання принципу імпортного паритету і відповідність методики ціноутворення на енергетичне вугілля в Україні практик європейських країн були підтверджені міжнародними дослідженнями. Цей принцип був затверджений у меморандумі з МВФ при визначенні ціни на газ.

Також компанія протягом чотирьох років використовувала цей принцип ціноутворення при продажу вугілля як приватним, так і державним енергогенеруючим компаніям.

"ДТЕК завжди послідовно виступав за впровадження в Україні прозорих європейських механізмів ціноутворення та відмова від ручного регулювання. Компанія шкодує, що рішення НКРЕКП про впровадження таких принципів стало інструментом для політичних маніпуляцій і багаторічного цькування компанії", - зазначили в компанії.

Крім того, ДТЕК розглядає можливість захисту репутації компанії і своїх співробітників, які зазнали необґрунтованого переслідування в рамках цього кримінального провадження, в судовому порядку.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів заподіяння шкоди.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила нанесення збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена за ініціативою НАБУ і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

Термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

Розслідування почалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років, і була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.