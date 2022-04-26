Рішення про вступ Фінляндії і Швеції в НАТО повинні приймати ці три сторони, - Псакі
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі відмовилася від коментарів можливості вступу Фінляндії та Швеції в НАТО. На думку Вашингтона, рішення повинні приймати ці три сторони самостійно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
"Ці рішення треба приймати даним країнам і НАТО. Так що ми надамо вибір робити їм самим", - заявила прес-секретар Білого дому на брифінгу.
Раніше ми писали, що Фінляндія і Швеція можуть податися на членство в НАТО в другій половині травня. Уряд Швеції запропонував Фінляндії подати заявки на членство в НАТО в один день, і фінська сторона погодилася.
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