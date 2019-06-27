Рішення про повернення РФ до ПАРЄ ухвалили давно, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Зеленського, у ЄС підкреслюють, що ПАРЄ - це майданчик для перемовин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про повернення делегації Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи було ухвалене давно. Про це він заявив у ході брифінгу.

Глава держави підкреслив, що під час поїздки до ЄС піднімав на перемовинах з європейськими лідерами питання щодо повернення Росії до ПАРЄ, але всі вони зазначили, що ця справа вже вирішена.

"Я був у Брюсселі, я був у Парижі, я був у Берліні. Щодня, крім зустрічей з фрау Меркель і президентом Макроном, у мене було по 7 зустрічей щодня. На кожній зустрічі я піднімав це питання з приводу повернення Росії до ПАРЄ… кожна з цих людей говорила мені: Володимире, ПАРЄ - це майданчик для перемовин, така ситуація... Це рішення було вже давно", - сказав він.

Зеленський шкодує, що під час таких перемовин його позицію не почули.

"Я про це говорив за кордоном, на жаль, мене не почули. Рішення було давно прийнято… Я робив все, що я можу, але це було пост-фактум. Тому якщо наші депутати звертаються до мене, що я зробив, я можу їх запитати, що вони зробили, щоб цього не сталося", - заявив глава держави.

Нагадаємо, 26 червня ПАРЄ прийняла рішення про підтвердження повноважень делегації Російської Федерації без обмежень, незважаючи на порушення принципів РЄ.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство закордонних справ України відкликає посла України при Раді Європи Дмитра Кулеба.

Підкреслимо, в знак протесту проти рішення про знищення санкцій механізму проти Російської Федерації українська делегація вирішила призупинити роботу в ПАРЄ.