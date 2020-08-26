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Рішення про уніфікацію плати за порожній пробіг може зірвати "Велике будівництво", - експерт

Київ, Середа 26 серпня 2020 17:33
Рішення про уніфікацію плати за порожній пробіг може зірвати "Велике будівництво", - експерт
Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Рішення було ініційовано з боку Мінінфраструктури та УЗ

Уніфікація тарифів "Укрзалізниці" на перевезення порожніх вагонів призведе до суттєвого подорожчання всіх проектів, які реалізуються в рамках "Великого будівництва".

Про це в коментарі "Обозревателю" заявили експерти, коментуючи ініціативу Мінінфраструктури та "Укрзалізниці".

Як відомо, 5 серпня на сайті Міністерства інфраструктури було розміщено проект наказу, яким вносяться зміни до коефіцієнти до залізничних тарифів, що пропонують уніфікувати тарифи на перевезення порожніх вагонів.

"Зараз тариф на перевезення порожнього вагона після вивантаження вантажу першого класу становить 1533 грн; другого класу - 2326 грн; третього - 3730 грн. Згаданий наказ пропонує встановити єдиний тариф у 2326 грн", - йдеться в матеріалі.

Своєю чергою, голова Інституту публічної політики і консалтингу ІНПОЛІТ Сергій Биков зазначає, що при будівництві автомобільних доріг, у тому числі активно використовуються щебінь та інші матеріали, що перевозяться залізницею. Після підняття тарифів на перевезення, витрати на їх доставку істотно зростуть.

"Щебінь є позакласовим вантажем. Відповідно, плата за порожній пробіг при його перевезенні ще нижче, ніж при перевезеннях вантажів першого класу. Зміна коефіцієнта, як пропонує міністерство, зробить вартість перевезення щебеню вже з вересня вдвічі дорожче від його власної вартості. А проекти, де він використовується - золотими", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше Федерації роботодавців ПЕК заявляла, що підвищення залізничних тарифів на перевезення збільшить транспортні видатки енергопідприємств на 150 млн грн в поточному році й ще на 1 млрд грн - в наступному, що призведе до катастрофи в галузі.

Своєю чергою, екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення в умовах кризи є непродуманим кроком, оскільки це завдасть удару по експортоорієнтованим підприємствам.

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