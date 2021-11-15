Рішення суду у справі "Дельта Банку" матиме вплив на інвестиційну привабливість України

Як відомо, спір тягнеться з 2019 року. Тоді ТОВ "ФК "Скай" була учасником аукціонів з продажу пулу активів неплатоспроможного "Дельта Банку", що перебували у заставі НБУ й "Укрексімбанку", кістяк якого склали кредити, видані, зокрема, компаніям ТОВ "Іллічівський зерновий порт", ПАТ "Одеський олійножировий комбінат", ТОВ "Іллічівська зернова компанія", ТОВ "Стройбуд Іллічівськ".

На момент торгів заборгованість за цими кредитами сягнула 4,9 млрд гривень.

В заставі за ними - комерційна нерухомість майже на 40 тис. кв м та земельна ділянка під нею площею 8,6 га; діючий олійножировий виробничий комплекс з наземними і морськими транспортними комунікаціями; 5,4 га земель комерційного призначення, на яких передбачалося будівництво морського комплексу з перевалки.

На аукціоні у березні 2019 року за лот активно боролись 3 претенденти, і перемогла ТОВ "ФК "СКАЙ", зупинивши зниження ціни на рівні 215,3 млн грн, а потім піднявши пропозицію до 906,2 млн грн, аби перебити ставки конкурентів.

Але оформлення результатів електронних торгів було заблоковано рішенням Окружного адмінсуду Києва за позовом ТОВ "ФК "ОКТАНТ", яке не брало участі в аукціоні і не мало жодного відношення до кредитів чи майна з цього пулу, а тому і за міжнародною, і за українською судовою практикою не могла бути належним позивачем.

"За 20 років досвіду роботи на європейських ринках я жодного разу не стикався з подібною ситуацією, коли результат торгів був поставлений під сумнів судовим рішенням за позовом сторони, яка навіть не брала участі в торгах", - наголосив тоді Гіфорд Вест, директор з міжнародних операцій та розвитку бізнесу компанії DebtX, яка проводила аукціон.

У червні 2019 року фінкомпанія "Скай" знову перемогла в торгах за ці активи, але тепер майже без конкуренції: ТОВ "ФК "ВЕСТА", єдина компанія, окрім ТОВ "ФК "СКАЙ", як брала участь в аукціоні, за лот не боролася, і кінцева його ціна склала всього 182,5 млн грн.

"У Національного банку є всі підстави вважати, що фінансова компанія "Скай" вдалася до маніпуляцій, які могли вплинути на результат торгiв та реалiзацiю майна за заниженою вартістю. Так, "Скай" запропонувала максимальну ціну у ході першого аукціону лише для того, щоб актив гарантовано не дістався іншим претендентам, наперед знаючи, що угоду буде зірвано за допомогою заготовленого заздалегідь судового рішення. Така тактика "Скай" дала змогу знизити привабливість активів для конкурентів на наступному аукціоні та придбати їх за мінімально ціною. Саме тому Національний банк був змушений скасувати раніше надану згоду на реалiзацiю заставленого майна", - заявив начальник Управління роботи з проблемними активами НБУ Олег Далеко.

У липні 2019 року Нацбанк відкликав погодження продажу цього пулу, а ФГВФО - скасував результати торгів, повернувши отримані за лот кошти.

Пізніше ДБР відкрило кримінальне провадження в рамках якого проводить розслідування продажу пулу кредитів "Дельта Банку".

Разом з тим ТОВ "ФК "Скай" оскаржив рішення НБУ і Фонду в суді. Господарський суд Києва 12 жовтня 2020 року визнав дійсним купівлю ФК "Скай" активів "Дельта банку", пізніше це рішення було підтверджено Північним апеляційним судом Києва. НБУ, "Укрексімбанк" і Фонд гарантування вкладів не погодились з рішеннями судів першої та другої інстанції та подали касаційну скаргу до Верховного суду.

"16 листопада вирішуватиметься доля не просто одного активу, а інвестиційної привабливості країни, таких проектів як велика приватизація та всіх процесів, що залежать від репутації системи продажів в Україні", - резюмує НВ.