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Рішення про спецоперацію в Кабулі прийняли за один день, - глава ГУР

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 19:04
Рішення про спецоперацію в Кабулі прийняли за один день, - глава ГУР Фото: начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (gur mil gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Рішення про українську спецоперацію в Кабулі (Афганістан) щодо евакуації групи з 19 осіб з виходом з території аеропорту до міста приймалося за один день. Для таких спецоперацій не потрібні дозволи інших сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова "Українському центру безпеки і співробітництва".

"Для нашого спецпідрозділу Головного управління розвідки це, в принципі, типове завдання. Там, де багато підрозділів світу не наважуються на щось, тому що це підвищені ризики, у нас бачення зовсім інше. Тому це і є запорукою того, що нам вдалося евакуювати ту групу журналістів, про яку так багато зараз говорять у пресі", - зазначив Буданов.

За його словами, українські військові розвідники готові проводити спецоперації в будь-якій точці світу, якщо буде відповідне рішення влади.

"Нам не потрібен нічий дозвіл або щось подібне. Приймається рішення, і воно буде виконано. Це рішення (про проведення спецоперації в Кабулі, - ред.) було прийнято дуже швидко, за один день", - додав Буданов.

Нагадаємо, наприкінці серпня глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українським військовим для евакуації людей, які співпрацювали з країнами Заходу, довелося прориватися до захопленого талібами міста.

Пізніше стало відомо, що про евакуацію просила Канада, а спецоперацію з виходом до міста не наважувалися провести провідні розвідки світу.

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Афганистан Кабул
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