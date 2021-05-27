Рішення припинити авіасполучення з Білоруссю ухвалили без вагань, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська влада ухвалила рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю без жодних вагань. За його словами, дії Олександра Лукашенка не залишили Україні іншого вибору.
"У цій ситуації з примусовою посадкою літака Ryanair і арештом відомого журналіста Протасевича, не було жодних вагань. Щойно ми звели до купи всю інформацію, доповіли президенту, відбулася нарада і рішення було ухвалено миттєво. І рішення було ухвалено до того, як ЄС рекомендував припиняти авіасполучення з Білоруссю. Бо, на жаль, Лукашенко не залишив нам іншого вибору, ми повинні захищати національні інтереси України", - сказав міністр.
Кулеба зазначив, що Україна зацікавлена в тому, щоб поруч була демократична Білорусь, але українська влада повинна дбати про національну безпеку.
Нагадаємо, 23 травня Білорусь примусово посадила літак Ryanair, щоб затримати опозиційного журналіста Романа Протасевича. Після цього Україна оголосила про припинення авіасполучення з Білоруссю.
Також РБК-Україна писало, що в Україні оцінили наслідки припинення авіасполучення з Білоруссю.