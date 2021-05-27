Рішення припинити авіасполучення з Білоруссю ухвалили без вагань, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська влада ухвалила рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю без жодних вагань. За його словами, дії Олександра Лукашенка не залишили Україні іншого вибору.

"У цій ситуації з примусовою посадкою літака Ryanair і арештом відомого журналіста Протасевича, не було жодних вагань. Щойно ми звели до купи всю інформацію, доповіли президенту, відбулася нарада і рішення було ухвалено миттєво. І рішення було ухвалено до того, як ЄС рекомендував припиняти авіасполучення з Білоруссю. Бо, на жаль, Лукашенко не залишив нам іншого вибору, ми повинні захищати національні інтереси України", - сказав міністр.

Кулеба зазначив, що Україна зацікавлена в тому, щоб поруч була демократична Білорусь, але українська влада повинна дбати про національну безпеку.