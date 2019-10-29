Рішення по правці Геруса приймалося "божевільними темпами вночі", - нардеп

Рішення щодо закону "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус вніс скандальну правку, приймалося божевільними темпами вночі. Про це заявив народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко в прямому ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера", передає РБК-Україна.

"Божевільними темпами був підписаний цей закон. За добу президент розібрався, все розібралися і підписали", - розповів Кучеренко.

"Хтось не сказав президенту, що ця електроенергія - з Росії, і вклав у вуха, що Україні не вистачає власної", - додав він.

Свої зауваження в ефірі "Свободи Слова Савіка Шустера" висловила і нардеп Іванна Климпуш-Цинцадзе:

"Зі спокійною душею ми рекомендували прийняти законопроект, що стосується атомної енергетики. А потім підкилимно вночі намагаються протягнути цю правку, далі приймають її без присутності всіх членів комітету. Ця правка не стосується закону про атомну енергетику, і відкриває лазівку для того, щоб Україна почала імпортувати енергію з РФ. Цю лазівку потрібно закрити", - розповіла нардеп.