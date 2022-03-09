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Рішення Польщі передати США всі МіГ-29 для України стало несподіваним кроком, - Нуланд

Автор: Артур Родивилов

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що рішення Польщі надати свої винищувачі МіГ-29 в розпорядження Штатам не було попередньо погоджено. Це стало несподіваним кроком для Вашингтона з боку Варшави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Польща заявила, що готова негайно і безкоштовно розгорнути всі свої винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині і передати їх у розпорядження уряду США.

"Наскільки мені відомо, з нами не було попередньо погоджено, що вони планують передати нам ці літаки. Тому я думаю, що це був несподіваний крок з боку поляків", - сказала вона.

Нагадавши, Польща просить США надати їй літаки на заміну з відповідними експлуатаційними можливостями.

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