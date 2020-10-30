Рішення КСУ є тиском на всі антикорупційні органи, - САП

Виконувач обов'язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук вважає рішення Конституційного суду щодо декларування тиском на всі антикорупційні органи. На його думку, це рішення є серйозним ударом по механізму боротьби з корупцією.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби САП.

За словами Грущука, станом на сьогодні заблоковано 110 справ за фактами недостовірного декларування посадовцями, які перебувають в САП та НАБУ. Про підозру в недостовірному декларуванні повідомлено 43 особам, в тому числі екс-нардепам, суддям та інші посадовці. На розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває 17 кримінальних справ.

Також рішення КСУ заблокувало повноваження Національного агентства з запобігання корупції виявляти та збирати докази необґрунтованості активів, що, за словами Грищука, ускладнює оперативне виявлення таких фактів та їх фіксацію.

"Це рішення Конституційного суду не сприяє подоланню корупції, оскільки кількість розслідувань та перші вироки у справах показують нам наскільки великою є проблема корупції в Україні і наскільки глибоко вона засіла у зручних кріслах високопосадовців. Ці рішення не крок, і навіть не два кроки назад", - заявив він.

Нагадаємо, цього тижня КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування, а також заблокував роботу НАЗК та системи е-декларацій.

Крім того, сьогодні голова Конституційного суду заявив про можливість визнання діяльності Вищого антикорупційного суду неконституційною.