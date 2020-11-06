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Рішення про конституційність ВАКС ще не готове, - суддя-доповідач КСУ

Автор: Олег Черниш

Суддя-доповідач Конституційного суду Володимир Мойсик заявляє, що рішення про конституційності Вищого антикорупційного суду ще не готове. Заява політиків, про те, що найближчим часом КСУ може визнати ВАКС неконституційним, не відповідають дійсності.

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Про це він повідомив РБК-Україна.

"Як це можна заявляти, якщо я навіть не ставлю на слухання в закритому режимі, оскільки воно ще не готове? Ще навіть не отримано відповіді від наукових установ і державних інституцій. Зараз же ще нічого немає. По Антикорупційному суду немає навіть про що говорити", - стверджує він.

Мойсик зазначив, що після отримання відповідей від державних і наукових установ буде підготовлена концепція, а потім проект рішення у справі про конституційність ВАКС.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що КСУ може найближчим часом визнати неконституційним створення ВАКС.

Нагадаємо, раніше глава КСУ Олександр Тупицький не виключив можливість того, що ВАКС можуть визнати неконституційним. Проте остаточне рішення поки що не прийнято.

Раніше РБК-Україна писало, що в НАБУ заявили про загрозу знищення всіх антикорупційних органів в Україні через рішення Конституційного суду.

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