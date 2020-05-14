Рішення київської влади не відкривати ТРЦ дискримінаційно для бізнесу, - експерт

Рішення столичної влади не відкривати торгово-розважальні центри, в той час як вони відновили роботу по всій країні, є дискримінаційним. Про це заявила керівник СEO Arricano Анна Чуботіна, передає РБК-Україна.

"ТРЦ в Україні - сумлінні платники податків і великі роботодавці. В торгових центрах Arricano працює понад 10000 осіб. Сьогодні ми бачимо нелогічні рішення київської влади до даної галузі, які згубно впливають на можливість відновити роботу і відновитися як орендарям, так девелоперам / керуючим компаніям після скасування карантину",- сказала Чуботіна.

За її словами, дозвіл на відкриття непродовольчих магазинів формату street retail і при цьому продовження заборони на відкриття ТРЦ позбавляє київські торгові центри рівних конкурентних умов для всіх учасників ринку. А також підкреслила: в київських ТРЦ Arricano дотримуються всі необхідні в умовах карантину заходи дезінфекції та безпеки.

"У ТРЦ Arricano, які знаходяться в Києві, регулярно приїжджають тележурналісти знімати репортажі про вжиті заходи дезінфекції та безпеки. Майже щодня відвідують представники контролюючих органів перевіряти простір ТРЦ щодо дотримання санітарних норм і вимог з безпеки. Зауважень до наших ТРЦ не надходило, всіх заходів дотримані ", - повідомила Чуботіна.

Вона також повідомила, що в кожному регіональному ТРЦ мережі, які відкрилися по всій країні з 11 травня, строго дотримуються вимоги по роботі в умовах карантину.

"У кожному ТРЦ проводиться ретельна дезінфекція, вентиляція і провітрювання простору ТРЦ, первинний контроль і термоскрінінг, що гарантують чистоту і безпеку. Ми звертаємося до відвідувачів з проханням надягати маски й дезінфікувати руки, забезпечуємо усіма необхідними антисептиками та просимо дотримуватися вимог щодо розподілу потоків трафіку", - підкреслила Чуботіна.

Нагадаємо, з 11 травня уряд зняв ряд обмежень, пов'язаних з карантином, зокрема дозволена торгівля непродовольчими товарами в магазинах, в тому числі на території великих торгово-розважальних центрів, проте в Києві за рішенням місцевої влади ТРЦ будуть відкриті тільки під час наступного етапу ослаблення карантину.