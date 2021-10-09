Рішення про членство України в НАТО лежить тільки в політичній площині, - Стефанішина

"Ми вимагаємо такої стратегічної ясності від НАТО. У 2021 році, всі держави члени НАТО підтвердили, що Україна буде в НАТО", - сказала вона.

Стефанішина нагадала, що Україна прийняла спеціальне рішення на Раді національної безпеки і оборони (РНБО) і продовжує роботу над переходом на стандарти НАТО.

"Ми вже використовуємо величезний потенціал Програми розширених можливостей, і, що найважливіше, ми працюємо з кожною столицею НАТО. Ми вибудовуємо цей консенсус і використовуємо всі майданчики. Але ситуація складна", - зазначила вона.

За її словами, сьогодні рішення про членство України в НАТО лежить тільки в політичній площині. Тому пріоритетним завданням для України є формування консенсусу і українська сторона "в принципі непогано рухається в цьому напрямку".