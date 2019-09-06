Рішення АМКУ примусово розділити Ostchem загрожує знищенням галузі, - юрист

Фото: Дмитро Фірташ (dmitryfirtash.com)

У Фірташа звинуватили АМКУ в руйнуванні національного виробника

Рішення Антимонопольного комітету примусово розділити групу компаній Ostchem загрожує знищенням галузі. Про це заявив Ігор Гольченко, керівник юридичної служби холдингу Ostchem, передає РБК-Україна.

За словами Гольченка, рішення ще не вступило в силу, тому говорити, що прямо зараз усе зупинилося, передчасно.

"Можна говорити про перспективу на майбутнє. А перспектива - це фактично знищення галузі. Адже навіть сам Антимонопольний комітет сьогодні не сказав, яким чином відновиться конкуренція, як вони це бачать. Вони кажуть: якщо б три заводи працювали окремо, то вони б конкурували один з одним. Та не можуть вони конкурувати один з одним. "Черкаський азот" випускає селітру, а "Рівнеазот" випускає карбамід. Як вони будуть між собою конкурувати? То селітра, а це карбамід", - сказав він.

За словами представника Ostchem, АМКУ зробив те, чого не могли добитися російські виробники добрив протягом останніх п'яти років - зруйнувати національного виробника.

"Прецедентів розподілу компаній такого рівня в промисловості я не знаю, їх не було. Безумовно, АМКУ намагається створити прецедент. Спрощений підхід до аналізу ринку, оголошення монополістом і примусовий розділ – це переділ власності, інакше не назвеш, - впевнений Гольченко. - В цілому прецедент небезпечний - він відкриває ящик Пандори з непередбачуваними наслідками для галузі. Потрібно розділити тоді всіх. Будь-яку групу візьми і її можна ділити".

Нагадаємо, 5 вересня АМКУ прийняв рішення примусово розділити групу компаній Ostchem Дмитра Фірташа у складі черкаського "Азоту", "Рівнеазоту", "Сєвєродонецького об'єднання Азот" та оптової торгової фірми "НФ Трейдінг Україна".

У Group DF Дмитра Фірташа назвали рішення АМКУ "заснованим на аргументах сумнівної якості та прийнятим з порушенням порушенням законодавства".

"АМКУ фактично вирішив стратегічне завдання в першу чергу російських конкурентів по знищенню вітчизняного хімпрому", - йдеться в заяві Group DF.

Компанія зазначила, що буде оскаржувати рішення в судах всіх рівнів.