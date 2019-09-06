ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рішення АМКУ примусово розділити Ostchem загрожує знищенням галузі, - юрист

Новини » Економіка    06.09.2019 - 13:54
Рішення АМКУ примусово розділити Ostchem загрожує знищенням галузі, - юрист
Фото: Дмитро Фірташ (dmitryfirtash.com)

У Фірташа звинуватили АМКУ в руйнуванні національного виробника

Рішення Антимонопольного комітету примусово розділити групу компаній Ostchem загрожує знищенням галузі. Про це заявив Ігор Гольченко, керівник юридичної служби холдингу Ostchem, передає РБК-Україна.

За словами Гольченка, рішення ще не вступило в силу, тому говорити, що прямо зараз усе зупинилося, передчасно.

"Можна говорити про перспективу на майбутнє. А перспектива - це фактично знищення галузі. Адже навіть сам Антимонопольний комітет сьогодні не сказав, яким чином відновиться конкуренція, як вони це бачать. Вони кажуть: якщо б три заводи працювали окремо, то вони б конкурували один з одним. Та не можуть вони конкурувати один з одним. "Черкаський азот" випускає селітру, а "Рівнеазот" випускає карбамід. Як вони будуть між собою конкурувати? То селітра, а це карбамід", - сказав він.

За словами представника Ostchem, АМКУ зробив те, чого не могли добитися російські виробники добрив протягом останніх п'яти років - зруйнувати національного виробника.

"Прецедентів розподілу компаній такого рівня в промисловості я не знаю, їх не було. Безумовно, АМКУ намагається створити прецедент. Спрощений підхід до аналізу ринку, оголошення монополістом і примусовий розділ – це переділ власності, інакше не назвеш, - впевнений Гольченко. - В цілому прецедент небезпечний - він відкриває ящик Пандори з непередбачуваними наслідками для галузі. Потрібно розділити тоді всіх. Будь-яку групу візьми і її можна ділити".

Нагадаємо, 5 вересня АМКУ прийняв рішення примусово розділити групу компаній Ostchem Дмитра Фірташа у складі черкаського "Азоту", "Рівнеазоту", "Сєвєродонецького об'єднання Азот" та оптової торгової фірми "НФ Трейдінг Україна".

У Group DF Дмитра Фірташа назвали рішення АМКУ "заснованим на аргументах сумнівної якості та прийнятим з порушенням порушенням законодавства".

"АМКУ фактично вирішив стратегічне завдання в першу чергу російських конкурентів по знищенню вітчизняного хімпрому", - йдеться в заяві Group DF.

Компанія зазначила, що буде оскаржувати рішення в судах всіх рівнів.

Розслідування щодо імпорту добрив повинно виявити схеми обходу санкцій Росією, - експерти АМКУ запідозрив Міненерго у змові щодо завищення цін на вугілля
Новини України Антимонопольний комітет УкраїниДмитро ФірташOstchem
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся